AB „Utenos trikotažas“ dukterinės įmonės įsteigimas Latvijoje

AB „Utenos trikotažas“ įsteigė dukterinę bendrovę SIA „Utenas trikotāža“. Įsteigtos įmonės įstatinis kapitalas yra 2 800 eurų. AB Utenos trikotažas generalinis direktorius Algirdas Šabūnas, tel.5. SBA grupės bendrovė „Utenos trikotažas“ – didžiausia ir viena moderniausių tekstilės gamintojų Vidurio ir Rytų Europoje. Be užsakomosios gamybos bendrovė valdo du mažmeninės prekybos prekių ženklus – UTENOS ir ABOUT. 2017 metais „Utenos trikotažas“ tapo pirmąja Lietuvos bendrove, prisijungusia prie „Greenpeace“ projekto už švarią madą „Detox“. „Utenos trikotažo“ įmonių grupei taip pat priklauso bendrovės „Šatrija“, „Gotija“ bei „Mrija“ (Ukraina).

