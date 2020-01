Amlan 公司將於抗生素替代藥物國際研討會演講

芝加哥, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — 的生命科學主任薛宏宇博士將呈現他對於減少 腸道沙門氏桿菌 sv的近期體外體內試驗研究。泰國曼谷舉辦的上,發表他在減少肉雞體內腸道沙門氏桿菌的體外/體內研究成果 演講將重點介紹 沙門氏桿菌 控制策略的兩層面,這些策略預期對動物和人類健康有獨一無二且廣泛的影響。

