Avis aux médias : Bombardier fera une annonce relative à l’avenir de sa gamme d’avions Global à Toronto

TORONTO, 03 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Bombardier tiendra une conférence de presse sur l’avenir de sa gamme d’avions Global le 4 décembre 2019 à 9 h 30 (HNE) à Mississauga, en Ontario.

Pour l‘occasion, les haut-dirigeants de Bombardier seront accompagnés d‘élus et de partenaires. Un avion Global 7500, récipiendaire de plusieurs prix et reconnaissances, sera également disponible pour des visites privées. Les médias sont priés de se présenter à 9 h 00 pour installer leur caméra.

DATE:Mercredi 4 décembre 2019 HEURE:9 h 30 (Heure normale de l’Est) LIEU :Skyservice Business Aviation Toronto

6120 Midfield Rd.

Mississauga, ON

L5P 1B1

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays ainsi qu’un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l’indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l‘adresse ou en nous suivant sur Twitter : .

Bombardier, Global et Global 7500 sont des marques de commerce de Bombardier Inc.

Pour Information

Sandra Buckler Jessica McDonald Directrice principale, Affaires externes et Relations publiques Conseillère, Relations MédiasBombardier Inc. Bombardier Inc. + +