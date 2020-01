Avis aux médias : La Société canadienne du sang invite le public à la réunion de son C. A.

OTTAWA, 05 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) —

QUOI : La Société canadienne du sang invite la population à assister, en personne ou en ligne, à la réunion du conseil d’administration qui aura lieu à Ottawa. La réunion sera diffusée en direct sur sang.ca. Deux fois par an, les gens du public sont invités à assister aux réunions ouvertes du conseil d’administration. Cela leur donne l’occasion d’en savoir plus sur les activités de l’organisation, d’exprimer leurs vues au conseil et de rencontrer les membres du conseil et de la direction. Depuis sa fondation, en 1998, la Société canadienne du sang se fait un point d’honneur de travailler dans un esprit de collaboration et d’agir avec transparence et ouverture. QUI : Dr Graham Sher, chef de la direction, et les membres de la direction Mel Cappe, président du conseil d’administration, et les membres du conseil d’administration QUAND :Vendredi 6 décembre 2019 de 8 h 30 à 12 h 30 HNE OÙ :Société canadienne du sang 1800, promenade Alta Vista Ottawa (Ontario) En ligne :

Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but lucratif. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une organisation unique dans le milieu canadien de la santé. Réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques et financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires, elle offre des services dans les domaines du sang, du plasma et des cellules souches pour le compte des gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf celui du Québec. Elle gère également le registre canadien de transplantation, qui facilite l’échange d’organes et la coordination des programmes connexes à la grandeur du pays. La Société canadienne du sang établit les connexions qui maintiennent la chaîne de vie du Canada.

Renseignements :