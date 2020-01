L’IFIC soumet un mémoire aux ACVM sur la réduction du fardeau réglementaire des émetteurs qui sont des fonds d’investissement

TORONTO, 09 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a déposé aujourd’hui son mémoire en réponse à l’avis de consultation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sur la Réduction du fardeau réglementaire des émetteurs qui sont des fonds d’investissement – phase 2, étape 1.

« Les fonds d’investissement comptent pour environ 39 % du patrimoine financier des Canadiens, et les efforts des ACVM visant à réduire le fardeau des émetteurs qui sont des fonds d’investissement aideront le secteur à mieux servir les intérêts des investisseurs », a affirmé Paul Bourque, Président et chef de la direction de l’IFIC. « L’IFIC appuie sans réserve cette importante initiative. »

En plus de fournir des réponses détaillées aux questions posées, l’IFIC a proposé aux ACVM des recommandations précises, dont les suivantes : réévaluer et simplifier tous les aspects de l’information sur les fonds d’investissement, éliminer l’exigence de renouveler et de déposer un prospectus une fois l’an, et supprimer les renseignements en double dans tous les documents d’information.

« Les investisseurs, les représentants et les organismes de réglementation ont chacun des besoins en information différents, et l’objectif ultime doit être de fournir des renseignements qui sont à la fois pertinents pour chacune des parties prenantes et livrés de la manière qu’elle préfère », a ajouté M. Bourque.

Pour consulter le mémoire de l’IFIC, visitez le site .

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois. Pour en savoir plus au sujet de l’IFIC, allez à l’adresse .

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Pira Kumarasamy

Conseillère principale, Communications et Affaires publiques

416 309-2317