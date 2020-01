Rovio Entertainment Oyj: korjaus pörssitiedotteeseen: Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 4.12.2019 klo 14:15

Korjaus pörssitiedotteeseen muutoksesta Rovio Entertainment Oyj:n osakkeiden omistuksessa 4.12.2019 klo 12:00. Alkuperäisessä tiedotteessa yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli virheellinen.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Yhtiöllä on hallussaan 1 101 862 kappaletta yhtiön omia osakkeita.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Rene Lindell, talousjohtaja

p. 040 485 8985

sähköposti:

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Ltd

Keskeiset tiedotusvälineet

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. ()