Rovio Entertainment Oyj – Omien osakkeiden hankinta 5.12.2019

Rovio Entertainment Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.12.2019 klo 18.45

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 5.12.2019

Pörssikauppa Osto

Osakelaji ROVIO

Osakemäärä 33439 osaketta

Keskihinta/osake 4,118244 euroa

Kokonaiskustannus 137709,97 euroa

Yhtiön hallussa on 5.12.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 1177663 osaketta.

Rovio Entertainment Oyj:n puolesta

OP Yrityspankki Oyj

Marko Niemi Antti Kerätär

Lisätietoja:

Rene Lindell, talousjohtaja

+358 207 888 300 (vaihde)

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oyj

Keskeiset tiedotusvälineet

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. ()

Liite